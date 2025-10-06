Il centro di aggregazione sociale di Settimo San Pietro è ormai una realtà consolidata. Un importante punto di riferimento per giovani e adulti del territorio. Diverse le attività di laboratorio in atto: attive è molto partecipate.

Tra le proposte più apprezzate, i laboratori di tessitura a telaio, che recuperano la manualità e la tradizione artigianale,e i corsi di yoga che uniscono benessere fisico e armonia interiore. Queste attività hanno registrato un ampia partecipazione confermando la validità di un offerta che unisce creatività, salute e socialità.

«Siamo soddisfatti per i risultati raggiunti- ha detto l assessore alle Politiche sociali, Nicoletta Pitzalis – «Questa esperienza dimostra quanto sia importante investire in luoghi di socialità, capaci di promuovere benessere, inclusione e coesione. Il Centro è frequentato da donne anziane, da giovani e da ragazzi che qui trovano lo spazio anche per esprimere le proprie individualità, cimentandosi in diverse iniziative».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata