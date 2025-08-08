l’evento
08 agosto 2025 alle 09:36
Settimo San Pietro, torneo Multisport: vince la "Teikos impianti"In finale ha avuto la meglio su "Il tocco magico"
Si è concluso a Settimo San Pietro il tradizionale torneo estivo "Multisport". Ha vinto la "Teikos impianti" che in finale ha avuto la meglio su "Il tocco magico".
La manifestazione è stata organizzata dalla Dym Sport. Alberto Orrù e Damele Alba sono stati indicati come migliori giocatori.
Il TC Settimo e l’associazione Bocciofila comunale Settimo hanno messo a disposizione le strutture sportive.
