Sopralluogo nel caseggiato scolastico di via San Salvatore a Settimo San Pietro, chiuso da gennaio per lavori di restauro. Presenti il sindaco Gigi Puddu e i tecnici del Comune e dell'impresa. I lavori svolti in questi mesi fanno sperare che l'edificio possa essere riconsegnato in concomitanza con l'avvio del prossimo anno scolastico a metà settembre. Almeno sarebbe quello emerso durante il sopralluogo.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, degli intonaci, l’installazione di nuovi infissi, di impianto fotovoltaico, di climatizzazione, di illuminazione e idraulici. Parte di questi lavori sono stati già realizzati. Programmata una spesa di un milione di euro.

Nessun lavoro è invece previsto nelle strutture portanti: l’edificio, secondo i tecnici, non ha infatti alcun problema di stabilità. L’obiettivo è soltanto quello di renderlo più funzionale per la scolaresca e per il corpo docente. Dal 7 gennaio scorso gli alunni delle sei classi dell’Istituto di via San Salvatore, frequentano le elezioni nei caseggiati di via Lussu e di via San Giovanni.

