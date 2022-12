Nuovi lavori per l’efficientamento energetico e per la razionalizzazione degli spazi interni degli alloggi popolari di via Democrito a Settimo San Pietro.

L’appalto è stato bandito per una spesa di 225mila euro.

Gli interventi riguarderanno: la realizzazione di isolamento termico esterno a cappotto dello spessore di 10 centimetri, la sostituzione degli attuali serramenti e infissi (senza modifiche dimensionali), il rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di scarico e di riscaldamento obsoleti e fuori norma, la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di impianto solare termico per l’acqua calda sanitaria, lo spostamento di vari tramezzi e dei bagni.

Si tratta di lavori necessari per rendere più vivili gli ambienti. I fondi sono arrivati con Pnrr.

