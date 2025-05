Un’ambulanza nuova di zecca per l’assistenza sanitaria dei cittadini di Castiadas. Il mezzo, acquistato dall’associazione di volontariato Cevoc grazie al Comune (quarantamila euro, metà della somma necessaria), alla generosità dei cittadini e al contributo delle attività commerciali, è stato inaugurato ieri mattina nella piazza di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista, a Olia Speciosa.

«Lo utilizzeremo», ha spiegato Paolo Zedda il presidente dell'associazione che proprio in questi giorni festeggia i primi 25 anni di attività, «per il trasporto dei pazienti, ad esempio quello post dimissioni. E poi per le visite sino ai centri medici di riferimento».

Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha ringraziato il presidente attuale e i volontari ricordando con affetto anche tutti quelli che hanno guidato l’associazione nel corso di questi 25 anni: l’ingegner Marco Avignone, Guido Sestu, Cristina Succu e Damiano Deiana.

«Celebrare questo traguardo inaugurando un nuovo mezzo operativo», ha detto Murgioni, «rappresenta per me un forte segnale di vitalità e di quanto i volontari siano una risorsa irrinunciabile per la nostra comunità».

Il primo cittadino ha aggiunto che «la nuova ambulanza non è solo un veicolo, è il simbolo concreto di una comunità che crede nella solidarietà, nella cooperazione e nel valore del volontariato. È uno strumento che può salvare vite, ma anche un esempio di cosa possiamo realizzare insieme».

Il mezzo è stato benedetto da Don Luigi Zuncheddu.

