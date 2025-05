«L’estate è alle porte e Pula si presenta ai primi turisti in condizioni di assoluto degrado: basta fare un giro nei parcheggi a ridosso delle spiagge, dove la sosta si paga dal 1°maggio, per vedere lo stato di abbandono del nostro territorio, sommerso dalle erbacce».

Affondo dei consiglieri del gruppo di minoranza “Siamo Pula”, che puntano il dito contro l’amministrazione Cabasino per le condizioni generali del territorio, prossimo a ospitare i vacanzieri del periodo estivo.

«Questa amministrazione si vanta dei quasi 600mila visitatori ospitati lo scorso anno, ma il merito è delle bellezze del nostro territorio non della loro pianificazione – attacca la capogruppo, Ilaria Collu -, l’estate è alle porte, ma ancora una volta Pula non è pronta a ricevere gli ospiti provenienti da tutta Europa. L’esempio più eclatante dello stato di abbandono è rappresentato dalle aree dedicate al parcheggio, per inciso a pagamento da settimane senza alcun servizio, che si presentano agli occhi dei primi bagnanti come un vero disastro, non curate e in stato di totale abbandono, come altre zone del paese».

Ilaria Collu, e gli altri consiglieri di Siamo Pula, Emanuele Farneti, Marco Sarais, Angela Mascia e Claudia Casula, chiedono interventi tempestivi per garantire al paese maggiore decoro: «Non si può pensare di ricevere i turisti puntando esclusivamente sulla bellezza del nostro territorio, occorre darsi da fare per renderlo pulito e ospitale. Per una accoglienza di eccellenza, è necessario disporre di servizi e di una programmazione puntuale, organizzare interventi di manutenzione, e valorizzare i luoghi che rendono il nostro paese unico: i pulesi meritano di più e con loro chi decide di trascorrere il proprio tempo libero nel nostro paese».

Pronta la replica del sindaco, Walter Cabasino, che rispedisce le critiche al mittente: «Il territorio non è affatto abbandonato, basta farsi un giro per le strade del centro abitato, che si presentano ai primi turisti pulite e senza erbacce. Per quanto riguarda le aree parcheggio, l’erba alta è legata alle abbondanti precipitazioni dell’ultimo periodo, che l’hanno fatta ricrescere nonostante fosse già stata tagliata. Sono in corso una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie che, come ogni, anno ci permetteranno di farci trovare pronti quando arriverà il flusso turistico: ai primi di giugno prenderà il via anche la pulizia della spiaggia, che andrà avanti sino alla fine della stagione».

