Bando pubblico per l’assegnazione a titolo precario di un posteggio a Solanas solo per la prossima stagione turistica. Il posteggio sarà localizzato in un’area adiacente al mare dove sarà possibile svolgere servizio di ristoro/bar ambulante. Le domande potranno essere presentate fino al 6 giugno al Comune di Sinnai secondo le modalità stabilite dallo stesso bando. Gli interessati possono anche contattare direttamente l’ufficio Attività Produttive del Comune di Sinnai.

Per questa estate, come è noto, sono invece saltati a Solanas i parcheggi a pagamento programmati dal Comune. La revisione ministeriale del 14 dicembre dello scorso anno sul codice stradale e sui parcheggi a pagamento, ha di fatto bloccato momentaneamente l’iter burocratico del progetto.

Se ne parlerà, come ha detto l’assessore Cristiano Spina in Consiglio comunale, per il prossimo anno. Con la minoranza che propone l’intervento in un’area diversa da quella programmata dalla maggioranza e più sicura sotto il profilo idrogeologico.

