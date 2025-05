Il Comune di Settimo San Pietro è proprietario di diversi alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica. Sono tutti in corso di assegnazione tramite bando pubblico. Per questo il Comune ha deciso di dotarsi di apposito regolamento che ne garantisca il corretto uso e la corretta gestione e manutenzione degli edifici.

Il regolamento, approvato da maggioranza e minoranza in Consiglio comunale, stabilisce le regole per l'utilizzo degli alloggi. In particolare i diritti e i doveri degli assegnatari in relazione all'uso degli alloggi e degli spazi comuni, alla manutenzione ordinaria e al pagamento degli affitti.

Stabilite anche le procedure per accertare e sanzionare le eventuali violazioni.

© Riproduzione riservata