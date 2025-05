Anche il Comune di Settimo ha aderito all’iniziativa denominata “ 24 maggio - 50 mila sudari per Gaza”, promossa da Tomaso Montanari e altri, per invitare cittadini e istituzioni a esporre i drappi bianchi in segno di solidarietà con le vittime palestinesi e per chiedere la fine dei bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

«Con l’esposizione simbolica del sudario nel Municipio- si legge in un comunicato- si vuole dare dignità ed un abbraccio a chi ha perso la vita, per denunciare una guerra che continua a colpire la popolazione civile palestinese, soprattutto i bambini, vittime innocenti di un conflitto che non può lasciare indifferenti e che dovrebbe indurre tutti alla riflessione».

© Riproduzione riservata