Ora è ufficiale. Le piogge degli ultimi mesi sono sufficienti per garantire la stagione irrigua nel sud Sardegna. Immediata la revoca delle restrizioni per le aziende agricole. Potenzialmente possono ritornare in produzione di circa 5mila ettari di terreni agricoli.

Le piogge degli ultimi mesi erano il segnale che sarebbe stata una stagione irrigua senza grandi tribolazioni. E la tanto attesa notizia della fine delle restriioni nel sud Sardegna è arrivata dopo qualche giorno di attesa. La stagione irrigua è garantita, ritornano in produzione circa 5mila ettari di terreni agricoli. Con potenziali ritorni economici per gli imprenditori agricoli, una maggiore disponibilità di prodtto e quindi anche prezzi più bassi per il consumatore.

Una notizia attesa dal mondo delle campagne della Sardegna meridionale. Nel video l’intervista di Maurizio Olandi a Efisio Perra, presidente Cbsm e Giuseppe Casu, direttore Coldiretti Cagliari.

