Quando l’arte incontra la salute mentale, può nascere qualcosa di bello e di davvero importante. Al punto da valere un premio nazionale.

Il progetto “ArteS – Arte e Salute Spazio polivalente di ascolto e creatività”, promosso dal Comune di Cagliari e gestito dalla cooperativa sociale Panta Rei Sardegna, ha ricevuto la menzione speciale per Originalità e Innovazione nell’ambito dell’Oscar della Salute 2025.

Il riconoscimento è stato annunciato nel corso del XXII Meeting Nazionale “Città per la Salute” che si svolge a Bergamo, dove sono stati valutati i migliori progetti italiani dedicati alla promozione del benessere e alla sostenibilità nelle politiche urbane. ArteS è rientrato tra i 12 progetti più meritevoli su scala nazionale, selezionato da una commissione scientifica per il suo approccio creativo e inclusivo nel campo della salute mentale.

A ritirare il premio per il Comune è stata Stefania Pusceddu, assistente sociale e referente del progetto, accompagnata da Marta Chessa e Melania Cabras, rappresentanti della cooperativa Panta Rei, che da anni gestisce il centro comunale dedicato alla cura attraverso l’espressione artistica.

Il centro ArteS, operativo da anni nel capoluogo è un laboratorio continuo di creatività, inclusione e consapevolezza, dove persone con disagio psichico trovano strumenti per riconquistare autonomia, voce e dignità sociale. Pittura, teatro, scrittura e altre attività artistiche diventano qui mezzi per abbattere lo stigma e creare comunità.

«Un riconoscimento importante – ha commentato l’assessora alla Salute, Anna Puddu – non solo per l’Amministrazione, che crede e investe nel progetto, ma soprattutto per le tante persone che ogni giorno animano il centro. La menzione della Rete Città Sane ci stimola a continuare su questa strada, rafforzando la sinergia tra pubblico e privato che ha dato prova di essere vincente».

