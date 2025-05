È stata una bella festa: una messa in parrocchia, poi tutti al Montegranatico dove la nuova centenaria di Guamaggiore, Maria Zedda, ha ricevuto dal sindaco Nello Cappai e dall'intera amministrazione comunale una targa ricordo e una splendida confezione di fiori. La nonnina, commossa, ha ringraziato, ha rivangato tra le pieghe del passato con una straordinaria lucidità, ha parlato dei sacrifici affrontati lavorando in casa e in campagna per allevare e far crescere i suoi otto figli, ha parlato dell'ultima guerra, della vita di ieri e di oggi.

La grande festa è iniziata con la celebrazione di una messa di ringraziamento in parrocchia celebrata dal parroco don Andrea Pelgreffi: la nonnina ha seguito tutto il rito con attenzione, ha ascoltato le belle parole del sacerdote e ha ringraziato. Al Montegranatico si è commossa quando il sindaco Nello Cappai con la fascia tricolore le ha dato gli auguri da parte dell'amministrazione e di tutta la popolazione. Lei ha ringraziato e dato appuntamento a tutti per il prossimo anno.

Alla festa c'erano i sette figli in vita, i nipoti e pronipoti. Guamaggiore, paese della Trexenta con meno di mille abitanti e con un’economia agricola, ha avuto negli ultimi decenni quattro centenari. Il record della longevità appartiene a Francesco Aru, per due volte sindaco del paese, morto a 106 anni.

