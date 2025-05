Sarà la farmacia “San Pietro” di Settimo a gestire questa estate l’armadio farmaceutico di Solanas, frazione turistica di Sinnai. E’ stata l’unica manifestazione di interesse presentata al Comune di Sinnai che aveva aperto il bando dopo che la scorsa estate la farmacia della località balneare era rimasta chiusa con la impossibilità di trovare farmacisti disposti a garantire il servizio.

«Il servizio dovrebbe aprire a inizio giugno», ha detto l’assessore alla Sanità del Comune di Sinnai, Roberto Demontis. «Abbiamo già effettuato il necessario sopralluogo nella sede, vicina alla chiesa parrocchiale. Abbiamo avviato anche l’iter burocratico: la farmacia resterà aperta sino alla fine della prossima stagione turistica. Un servizio importantissimo per la sicurezza di chi risiede a Solanas e per i turisti e villeggianti che trascorreranno le prossime vacanze non solo a Solanas ma anche nelle vicinanze».

Non è da escludere neppure l’apertura della Guardia medica, che a Solanas manca da anni. «Ci stiamo impegnando anche in questo contesto», ha detto l’assessore Demontis. «Siamo in contatto con l’assessorato regionale alla Sanità. Attendiamo gli aventi».

© Riproduzione riservata