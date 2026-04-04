Durante l'ultima seduta del consiglio comunale il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, ha consegnato ufficialmente ai vincitori il Premio di laurea istituito dal Comune e assegnato ai quattro studenti più meritevoli che hanno conseguito la laurea nel 2025. Al concorso hanno partecipato 12 tra laureate e laureati nel 2025.

«I premi di laurea, da 1200 euro per le due laureate con la magistrale-specialistica e da 800 euro per le due laureate con la triennale, - ha detto il sindaco Puddu- rappresentano non solo un riconoscimento per i risultati raggiunti, ma anche un segnale concreto dell’attenzione che l’amministrazione comunale riserva alla formazione e al futuro dei giovani». Le vincitrici dei 4 premi sono Benedetta Serra, Miriana Vargiu, Alice Atzeri e Laura Aresu.

Raffaele Serreli

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