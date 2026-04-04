Settimo San Pietro, premio di laurea a quattro giovani studentesseIl sindaco Puddu ha consegnato il riconoscimento a Benedetta Serra, Miriana Vargiu, Alice Atzeri e Laura Aresu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Durante l'ultima seduta del consiglio comunale il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, ha consegnato ufficialmente ai vincitori il Premio di laurea istituito dal Comune e assegnato ai quattro studenti più meritevoli che hanno conseguito la laurea nel 2025. Al concorso hanno partecipato 12 tra laureate e laureati nel 2025.
«I premi di laurea, da 1200 euro per le due laureate con la magistrale-specialistica e da 800 euro per le due laureate con la triennale, - ha detto il sindaco Puddu- rappresentano non solo un riconoscimento per i risultati raggiunti, ma anche un segnale concreto dell’attenzione che l’amministrazione comunale riserva alla formazione e al futuro dei giovani». Le vincitrici dei 4 premi sono Benedetta Serra, Miriana Vargiu, Alice Atzeri e Laura Aresu.
Raffaele Serreli