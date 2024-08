Trentamila euro saranno spesi dal Comune di Settimo San Pietro per un intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità urbana lungo la via San Salvatore, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Redipuglia ed il semaforo all’intersezione con la via Gramsci.

Un tratto di strada super trafficato con tanti parcheggi e col transito delle auto sempre a rilento anche a causa della chiusura, per lavori, della circonvallazione.

Previsti anche 50mila euro destinati ad interventi di riqualificazione di strade campestri.

© Riproduzione riservata