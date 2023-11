Nuovo look in arrivo per la palestra di via Lussu, a Settimo San Pietro. La rimozione del vecchio manto in PVC, posato nel 2003, ha messo in evidenza lo stato di degrado del pavimento di 770 metri quadrati con la risalita di umidità avvenuta negli ultimi vent’anni. Il Comune ha optato per una soluzione definitiva del problema, approvando un progetto di ripavimentazione che costerà circa 37mila euro.

Con questo intervento si punta a evitare futuri cedimenti o irregolarità del pavimento che potrebbero compromettere la planarità della superficie di gioco. Si è così deciso di asportare tutta la rasatura del pavimento sino al raggiungimento dello strato di calcestruzzo sottostante. Nella palestra sono previsti altri lavori di restauro, già appaltati e avviati, per una spesa complessiva di 178mila euro.

«Stiamo guardando con particolare attenzione alla cura delle strutture sportive – spiega il sindaco Gigi Puddu –, sono infatti tanti i finanziamenti spesi in questo contesto. Abbiamo realizzato anche i campetti di quartiere: l'obiettivo è offrire a tutti la possibilità di fare sport, anche quello non agonistico».

