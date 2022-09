Cinque mesi fa è diventa mamma di un bambino: i suoi nuovi impegni familiari non le consentono di dare dedicarsi al suo assessorato come vorrebbe.

Da qui la decisione di dimettersi dall'incarico di assessore alla Pubblica Istruzione, alla Cultura e al randagismo, come vorrebbe e come ritiene deve essere necessario.

Elisabetta Milia si è così dimessa dalla Giunta comunale di Settimo San Pietro dopo aver incontrato il sindaco Gigi Piddu e il suo gruppo consiliare. Conserverà la carica di consigliere comunale.

È lei stessa a spiegarne le motivazioni: “Dopo una lunga e sofferta riflessione, a seguito di importanti cambiamenti nella sfera della vita privata, e in vista di importanti lavori da portare avanti nella gestione delle aree di propria competenza, ho ritenuto doveroso e rispettoso nei confronti della cittadinanza rassegnare le mie dimissioni in favore di una presenza maggiore e puntuale per poter svolgere gli importanti lavori programmati”.

“La nascita di mio figlio – ha aggiunto Milia - ha necessariamente cambiato i tempi da poter mettere a disposizione, per questo motivo, nel rispetto del ruolo pubblico e della comunità si è ritenuto di dover fare un passo indietro rassegnando, non senza grande dispiacere, le dimissioni. Ma – ha concluso - rimanendo tuttavia in carica come consigliera comunale. Sarà in questo nuovo ruolo a disposizione della comunità secondo tempo più compatibili rispetto alle esigenze attuali”.

