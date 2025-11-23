Settimo San Pietro, i carabinieri festeggiano la Virgo FidelisIn programma celebrazioni anche a Quartu nella cattedrale di Sant'Elena
Orgnizzata dall'associazione nazionale carabinieri, "Sezione Enrico Zuddas", si è svolta oggi nella chiesa parrocchiale di Settimo San Pietro la ricorrenza della Virgo Fidelis , patrona dell'Arma dei carabinieri.
Commemorate anche le vittime della battaglia di Culqualber, morte in Etiopia dal 6 agosto al 21 novembre del 1941. Presenti il presidente dell'associazione, il maresciallo col Biagio Mangino, i luogotenenti Vittorio Piras, comandante del Reparto operativo della Compagnia di Quartu, Stefano Locci, comandante della stazione di Sinnai e Paolo Luccetti, comandante della stazione di Maracalagonis.
Presenti carabinieri in congedo con i loro familiari.
La messa è stata celebrata dal nuovo parroco di Settimo San Pietro don Marco Puddu. Presenti anche i sindaci di Settimo Gigi Puddu e di Sinnai Barbara Pusceddu.
Domani, lunedì, la Virgo Fidelis sarà celebrata anche a Quartu nella cattedrale di Sant'Elena, alle 11.