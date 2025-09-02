Dopo i lunghi lavori iniziati a fine marzo con la messa in opera dei sottoservizi, è iniziata ora la pavimentazione di alcune strade del centro storico di Settimo San Pietro. Interessate via Aldo Moro, via Parrocchia e piazza Don Secchi. Il vecchio asfalto viene sostituito ora con lastre e sanpietrini di granito.

«Si tratta di un’opera pubblica importante», ha detto il sindaco Gigi Puddu. «Un'opera attesa e necessaria per riportare il centro storico al suo vecchio splendore e finanziata con fondi Pnrr per un milione e 370.000 euro. Il Comune ha recentemente ottenuto un altro contributo che consentirà di estendere i lavori anche su altre strade dello stesso centro storico».

Raffaele Serreli

