Fiamme a Settimo San Pietro nella zona di San Pietro. Il rogo si è sviluppato fra le sterpaglie aggredendo anche diversi ulivi, andati a fuoco. Fra questi un albero secolare.

Sul posto sono intervenuti nella notte i volontari del Masise e questa mattina quelli del Vab sempre di Sinnai dopo che il vento aveva favorito il rilancio delle fiamme che avevano aggredito anche il più vecchio di questi alberi, poi crollato e messo in sicurezza con la speranza che possa presto rigermogliare.

La piaga degli incendi non conosce sosta, non risparmia nulla, neppure antichi monumenti come gli ulivi che fanno parte della storia della Sardegna ma anche di Settimo e dei paesi vicini.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio con le fiamme che hanno aggredito nella zona di San Pietro diversi ettari di terreno con danni su diversi ulivi. Il fuoco è stato spento verso le 19,30 con relativa bonifica. L'intervento è stato del Masise, del Vab, della Forestale dei Vigili del fuoco.

Verso le 22 l'allarme è nuovamente scattato col fuoco che si era nuovamente sviluppato su un albero secolare: nuovo intervento questa volta del Vab con le fiamme nuovamente spente. Ora si spera che questo albero riprenda a vegetare come gli altri raggiunti dalle fiamme con grave danno per l'ambiente.

