Venerdì 13 Settembre alle ore 21.30 in via I Maggio a Settimo si terrà il concerto dei Nomadi, storica e conosciutissima band del panorama musicale Italiano. «L’amministrazione comunale - ha detto il sindaco Gigi Puddu - quest’anno ha scelto di regalare questo evento alla comunità settimese e a tutto il territorio. Ciò è stato possibile grazie all’ultima variazione al bilancio 2024 che ha permesso di reperire le risorse per la programmazione di questo evento, senza intaccare altre voci di bilancio e garantendo quindi tutti i servizi e gli interventi programmati, che anzi sono stati implementati».

Il concerto dei Nomadi è stato programmato dal Comune subito dopo le celebrazioni in onore del Santo patrono San Pietro( 31 agosto- 2 settembre) che vedrà la presenza dei Tazenda, e prima dell’attesissima Festa della Malvasia che solitamente si tiene alla fine di ottobre. Un fine estate- inizio autunno all’insegna della musica e delle tradizioni.

I Nomadi si esibiranno in un palco che sarà allestito nella via 1 Maggio di fronte al Parco degli ulivi dove troveranno spazio gli spettatori che potranno seguire lo spettacolo anche dalla strada.

