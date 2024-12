Dal sette gennaio, giorno di ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie e di Capodanno, i ragazzi delle sei classi delle elementari di via Lussu, si ritroveranno in altre due sedi. Due classi frequenteranno nel caseggiato dell’Istituto per l’Infanzia di via San Giovanni. Le altre quattro nella scuola delle elementari di via Lussu. Un trasferimento obbligato visto che proprio a gennaio, inizieranno i lavori di restauro e di ammodernamento dell’Istituto di via San Salvatore per una spesa di quasi un milione di euro.

Il caseggiato sarà sottoposto a diversi lavori, con nuova pavimentazione, intonaci, con l’installazione di nuovi infissi, di impianto fotovoltaico, di climatizzazione, di illuminazione e idraulici.

Nessun lavoro è invece previsto nelle strutture portanti: l’edificio, secondo i tecnici, non ha infatti alcun problema di stabilità. L’obiettivo è soltanto quello di renderlo più funzionale per la scolaresca e per il corpo docente: una riqualificazione generale insomma. Lavori che si aggiungono a quelli in avanzata fase di realizzazione della mensa scolastica che sta sorgendo nel cortile dello stesso Istituto. «Tutti i lavori programmati dall’amministrazione comunale-come ha detto il sindaco Gigi Puddu-dovrebbero essere completati prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, consentendo così ai ragazzi di tornare nella loro scuola all’inizio del prossimo anno scolastico».

© Riproduzione riservata