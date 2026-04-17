“La FITAV adotta la scuola”. Alla TAV Settimo Cagliari, si punta su un progetto importante con l’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Elmas e la Federazione Italiana Tiro a volo. Un’iniziativa che va ben oltre lo sport, trasformandosi in un’esperienza formativa ricca di significato, resa possibile grazie alla visione e all’impegno del presidente della società di Settimo, Tigellio Danese e alla preziosa sinergia con l'Istituto Agrario di Elmas: la dirigente Maria Antonietta Atzori, il vice presidePietro La Bella, il referente CSS, Gianluca Saba e la docente di Scienze motorie, Gabriella Denotti.

Sono 28 gli studenti dell'Agrario protagonisti di questo progetto: un vero e proprio viaggio di crescita, suddivisi in due gruppi con appuntamenti settimanali il mercoledì e il giovedì, nei campi di Su pardu, a Settimo, tra lezioni teoriche e attività pratiche. Un percorso che non insegna solo una disciplina sportiva, ma costruisce consapevolezza, carattere e fiducia.

Totalmente gratuito e sostenuto dalla FITAV, il progetto rappresenta una straordinaria occasione per avvicinare i giovani al tiro a volo: uno sport olimpico che racchiude precisione, concentrazione e profondi valori educativi.

Ogni lezione diventa così un momento di crescita: si impara il rispetto delle regole, si allena la mente oltre al corpo, si scopre il valore dell’impegno e della costanza. E soprattutto, si crea inclusione, offrendo spazio e opportunità a tutti, anche a chi fatica a trovare il proprio posto nello sport tradizionale.

Fondamentale il contributo di chi, sul campo, guida con passione questo percorso: l’allenatore e istruttore federale Paoli Paolo e il direttore sportivo Giorgio Piludu, punti di riferimento per i ragazzi, capaci di trasmettere competenze tecniche ma anche entusiasmo e valori. Questa iniziativa rappresenta la dimostrazione concreta di quanto lo sport, quando incontra la scuola, possa diventare uno strumento potente di educazione e crescita personale. Una visione moderna e lungimirante, che guarda al futuro con fiducia.

Il tiro a volo, disciplina che ha regalato all’Italia pagine indimenticabili nella storia olimpica, apre oggi le sue porte alle nuove generazioni. «La società di Settimo San Pietro-dice il vice sindaco Antonio Concu-c resce non solo con le medaglie che continua a conquistare nel tiro a volo, ma anche con queste iniziative di straordinario interesse proprio perché coinvolge una scuola».

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