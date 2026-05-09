Il Comune ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di due autorizzazioni destinate al servizio di noleggio con conducente (Ncc) con autovetture fino a nove posti, conducente compreso.

L’iniziativa punta a rafforzare il servizio di trasporto locale e a garantire una maggiore copertura sul territorio comunale. Il bando, approvato con determinazione del Settore Urbanistica e Suape, recepisce il nuovo regolamento comunale per taxi e Ncc adottato dal Consiglio comunale nei mesi scorsi.

Possono partecipare cittadini italiani o dell’Unione Europea in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa nazionale e regionale: patente con certificato di abilitazione professionale, iscrizione al ruolo dei conducenti e assenza di condanne o provvedimenti ostativi.

I candidati dovranno inoltre impegnarsi, entro 180 giorni dall’assegnazione dell’autorizzazione, ad avere la disponibilità del veicolo e di una rimessa nel territorio regionale. Le domande, corredate da marca da bollo da 16 euro, dovranno essere presentate entro il 27 maggio tramite consegna al protocollo comunale oppure via Pec.

© Riproduzione riservata