Festa da oggi per San Gregorio a Maracalagonis e nell'omonimo borgo sulla vecchia Orientale sarda. Particoarmente atteso il rito de "Sincontru” fra San Gregorio a San Basilio che da sempre si rinnova in un clima di grande fede. Si inizia oggi, sabato, alle 17 con una messa in parrocchia, a Maracalagonis celebrata dal parroco don Praxolu, e una processione fra le vie Nazionale, Dante e Garibaldi.

Domani, domenica, alle 10,30 il momento più atteso a San Gregorio, borgata sulla vecchia Orientale sarda con “S’incontru” fra i Santi Gregorio e Basilio portati in processione. Seguirà le celebrazione della messa solenne. Alle 18,30 la messa serale sempre nella borgata di montagna. Lunedì la festa si sposta di nuovo in paese con la processione alle 19,30 fra le vie Garibaldi, Manzoni, San Gregorio, Nazionale. Seguirà la messa.

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