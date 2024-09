Torna a Sestu “Ballus a prèmiu”, detto anche “Ballus ‘e pratza”. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “I Nuraghi”, si svolgerà sabato 21, dalle 8 di sera in Piazza Giovanni XXIII, di fronte alla chiesa di san Giorgio. L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, ricalca l’antica tradizione in cui, durante le feste, le coppie gareggiavano nella bravura nel ballo campidanese.

A giudicare i partecipanti ci saranno esperti che valuteranno portamento, esecuzione dei passi, rispetto dei passaggi musicali, e altri aspetti. Sabato ci sarà la musica dal vivo di Michele Deiana alle launeddas, Francesco Masala alla chitarra, e Pietro Tanda all’organetto. Chi vuole partecipare dovrà iscriversi direttamente sul posto, prima dell’inizio della gara. Previste coppe e medaglie per il primo, secondo e terzo posto, e anche il premio speciale “I Nuraghi”. Inoltre ai balli tradizionali accompagnati dalle launeddas si alterneranno altri senza competizione, dove chiunque potrà buttarsi in piazza per provare una danza sempre viva.

