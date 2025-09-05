Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare i responsabili del raid compiuto da alcuni ragazzini – almeno due – che giovedì sera hanno spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della “Corte del Sole”, il centro commerciale di Sestu.

Un gesto che ha provocato malesseri tra i clienti – una ragazza e un bambino sono stati soccorsi dalle ambulanze – innescando panico e fuggi fuggi generale, col il megastore che è rimasto chiuso per circa un’ora.

Al vaglio, per risalire agli autori del gesto, le immagini della videosorveglianza.

