Sestu, spray al peperoncino nel centro commerciale: caccia ai responsabiliAl vaglio dei carabinieri le immagini della sorveglianza. Il raid ha innescato panico e fuggi fuggi. Una ragazza e un bimbo soccorsi dal 118.
Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare i responsabili del raid compiuto da alcuni ragazzini – almeno due – che giovedì sera hanno spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della “Corte del Sole”, il centro commerciale di Sestu.
Un gesto che ha provocato malesseri tra i clienti – una ragazza e un bambino sono stati soccorsi dalle ambulanze – innescando panico e fuggi fuggi generale, col il megastore che è rimasto chiuso per circa un’ora.
Al vaglio, per risalire agli autori del gesto, le immagini della videosorveglianza.
