I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno portato a termine un nuovo fine settimana di controlli straordinari sul territorio. L’attività, estesa all’intera provincia, è stata coordinata dalle Compagnie di Cagliari, Dolianova e San Vito, con il supporto di numerose pattuglie impegnate lungo le principali arterie urbane ed extraurbane.

Nel Sarrabus, i militari della Stazione di San Vito hanno denunciato un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che – vicino a Muravera – aveva tentato di eludere un controllo fuggendo a bordo della propria auto. Dopo un breve inseguimento, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. È stato inoltre sanzionato per varie violazioni al Codice della Strada, tra cui la circolazione contromano in curva e la velocità non commisurata alle condizioni della via. La patente gli è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo in vista della confisca.

Sempre nella stessa zona, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Vito hanno sanzionato due conducenti – un 27enne di Muravera e un 21enne di Villasimius – risultati positivi all’alcoltest con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida e la segnalazione all’Autorità Amministrativa competente.

Nel Parteolla, invece, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno denunciato una 25enne residente in paese, rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Sottoposta agli accertamenti sanitari, la giovane è risultata positiva all’alcoltest con un tasso di 1,10 g/l.

