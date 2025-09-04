Panico alla Corte del Sole. Un fuggi fuggi generale dal centro commerciale di Sestu, alcune persone che si sentono male altre che scappano via tossendo, l’arrivo di ambulanze e carabinieri.

Tutto sarebbe stato provocato da un gruppo di ragazzini che hanno spruzzato dello spray al peperoncino nell’affollata struttura, nella cosiddetta zona del diamante.

Una ragazza e un bambino si sono sentiti male e sono stati soccorsi dalle ambulanze. Tanti altri sono fuggiti via tossendo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti sull’episodio e stanno cercando di rintracciare i responsabili, dei ragazzini che a quanto si apprende si sono dati alla fuga.

Enrico Fresu

