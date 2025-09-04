Spray al peperoncino, panico alla Corte del Sole: fuggi fuggi generale, bimbo e ragazza soccorsi dall’ambulanzaUn gruppo di ragazzini in fuga, sul posto anche i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Panico alla Corte del Sole. Un fuggi fuggi generale dal centro commerciale di Sestu, alcune persone che si sentono male altre che scappano via tossendo, l’arrivo di ambulanze e carabinieri.
Tutto sarebbe stato provocato da un gruppo di ragazzini che hanno spruzzato dello spray al peperoncino nell’affollata struttura, nella cosiddetta zona del diamante.
Una ragazza e un bambino si sono sentiti male e sono stati soccorsi dalle ambulanze. Tanti altri sono fuggiti via tossendo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti sull’episodio e stanno cercando di rintracciare i responsabili, dei ragazzini che a quanto si apprende si sono dati alla fuga.
Enrico Fresu