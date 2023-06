Sarà un’esibizione musicale interattiva, quella che venerdì 30 giugno vedrà protagonisti alcuni piccoli artisti sestesi che, con i propri genitori, daranno vita all'ottava edizione della manifestazione "Piccoli artisti in festa", prevista alle 19.30 presso la chiesa San Salvatore di Sestu.

L’evento (il cui ingresso sarà gratuito) si articolerà attraverso un'esibizione musicale tenuta dai bambini (e da alcuni genitori) che nel periodo marzo-giugno 2023 hanno frequentato il corso di canto corale “Imparo la musica giocando”: nell’esecuzione dei brani saranno guidati dal maestro direttore Ignazio Perra e dal Maestro collaboratore Manuela Ragusa. L’accompagnamento strumentale sarà curato dal Gruppo cameristico “Ensemble Porrino”.

Il direttore artistico Ignazio Perra precisa che «l’obiettivo della manifestazione è quello di favorire, attraverso iniziative musicali, sia solistiche che corali, una precisa azione mirata a valorizzare le potenzialità e capacità espressive e interpretative dei bambini anche attraverso specifiche iniziative di spettacolo appositamente ideate e nelle quali si vuole creare un coinvolgimento diretto delle famiglie proprio grazie alla partecipazione interattiva di alcuni genitori, che si esibiranno musicalmente con i propri figli. Il corso di canto corale “Imparo la musica giocando”», prosegue Perra, «nasce con l’intento di costituire un coro di voci bianche per sensibilizzare, educare ed avviare i bambini al canto solistico e corale, per offrire ai bambini e ai giovanissimi la possibilità di apprendere l’arte del cantare, con metodi didatticamente appropriati alla loro età, e di esprimersi musicalmente attraverso la voce, anche mediante l’effettuazione di alcune pubbliche esibizioni. L’iniziativa», conclude il direttore, «mirata a fornire un’educazione vocale, corale, musicale e artistica in genere, sin dalla tenera età, ha inoltre l’intento di favorire una ben strutturata formazione (anche in ambito esecutivo - performativo), valorizzazione e diffusione del linguaggio musicale in tutte le sue forme e di costituire un concreto punto di riferimento in ambito di attività musicale canora, promozionale, di avviamento e propedeutico-formativa, per i bambini di età compresa fra i 5 e i 13 anni».

La presidente dell’Associazione culturale “Tam Tam” di Sestu, Sonia Pinna, sottolinea che «l’iniziativa, oltre a voler mettere in luce e valorizzare le capacità dei diversi bambini coinvolti, darà agli stessi la possibilità di incontrarsi e confrontarsi in modo spontaneo ma responsabile (sia durante il momento dei vari incontri preparatori che nel corso dello spettacolo) e di provare l’emozione di esibirsi davanti ad un vero pubblico».

© Riproduzione riservata