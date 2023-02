Una tragedia non solo per una famiglia, ma per tutto il paese.

Pier Paolo Scalas, 51 anni, in passato titolare di un supermercato, se n’è andato in pochi mesi colpito da un tumore.

Una notizia sconvolgente per la comunità di Sestu, che segue quella della morte della moglie, Emanuela Orrù, avvenuta nel 2021 a 49 anni sempre per un cancro, e che lascia orfani entrambi i figli.

Il funerale si terrà, martedì 14 febbraio, nella parrocchia di San Giorgio Martire, alle 14.

Scalas e Orrù sono stati per tutti due persone importanti, impegnati com’erano in numerose attività della Pro Loco.

Emanuela era sorella dell’ex presidente Nazzareno e l’attuale presidente Mario Ziulu commenta così: «Questa notizia ci sta facendo soffrire tantissimo, un dramma sconvolgente. Io ho voluto a questi due ragazzi un mondo di bene, erano sempre pronti a offrire una mano e a prestarsi al cento per cento. Stiamo offrendo tutto il nostro supporto psicologico alla famiglia».

Anche il comitato di San Gemiliano ha deciso di annullare i festeggiamenti per l’imminente carnevale, che si sarebbe dovuto tenere sabato. «Una triste notizia ci ha raggiunto oggi, la perdita di Paolo, un nostro carissimo amico. Per questo il Comitato San Gemiliano ha deciso di annullare l'evento “Carnevaliamo a San Gemiliano”», hanno dichiarato gli organizzatori.

Il Comune si attiverà per aiutare la famiglia. I bambini non sono rimasti soli: «A loro rimangono sempre vicini gli zii», continua Ziulu.

La sindaca Paola Secci dichiara: «È stato un duro colpo per la nostra comunità apprendere la notizia della morte di Pierpaolo che si stava occupando dei figli piccoli dopo la dipartita della moglie. Siamo vicini alla famiglia con affetto. Ci attiveremo con gli zii attraverso i servizi sociali e aiuteremo la famiglia in tutto ciò di cui avranno bisogno».

