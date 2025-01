Nell’ambito dei lavori comunali programmati per martedi prossimo per la riqualificazione della rete idrica nella lottizzazione Dedalo, di Sestu i tecnici di Abbanoa eseguiranno i collegamenti della nuova condotta appena realizzata in viale Vienna. Durante le operazioni si verificheranno cali di pressione o temporanee interruzioni nella fascia oraria tra le 8,30 e le 17 nella stessa strada, in via Amsterdam, via Bruxelles e via Berlino.

«Sarà cura dei tecnici di Abbanoa- si legge in un comunicato- anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte».

© Riproduzione riservata