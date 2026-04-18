“Ci sono sempre stata, ora anche di più”, con queste parole Michela Mura, candidata sindaca del centrosinistra a Sestu, si è presentata a Casa Ofelia. “Nel mio percorso c’è il desiderio di prendermi cura”.

I temi chiave: “trasporto pubblico migliore e a frequenza, qualità della vita, recupero degli spazi pubblici, sicurezza nelle strade piene di buche e dalle discariche abusive. Più servizi alle periferie come Cortexandra, un nuovo piano urbanistico, programmazione. Questo non è ancora il programma definitivo. Lo vedrete presto. Datemi fiducia, lavorerò insieme con gli altri gruppi che mi supportano e vi offro tutta la mia determinazione”.

A Mura sostegno di Valentina Meloni, del Movimento a Cinque Stelle di Sestu: “Michela merita di essere qui dopo esserci stata in tutti questi anni”. All’evento anche la governatrice Alessandra Todde: “In Michela troverete una persona capace che non ha mai fatto mancare il suo impegno. Noi siamo l’alternativa e lo dimostreremo”.

© Riproduzione riservata