Sestu, Michela Mura candidata sindaca del centrosinistraA Casa Ofelia la presentazione del programma, alla presenza della governatrice Todde
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
“Ci sono sempre stata, ora anche di più”, con queste parole Michela Mura, candidata sindaca del centrosinistra a Sestu, si è presentata a Casa Ofelia. “Nel mio percorso c’è il desiderio di prendermi cura”.
I temi chiave: “trasporto pubblico migliore e a frequenza, qualità della vita, recupero degli spazi pubblici, sicurezza nelle strade piene di buche e dalle discariche abusive. Più servizi alle periferie come Cortexandra, un nuovo piano urbanistico, programmazione. Questo non è ancora il programma definitivo. Lo vedrete presto. Datemi fiducia, lavorerò insieme con gli altri gruppi che mi supportano e vi offro tutta la mia determinazione”.
A Mura sostegno di Valentina Meloni, del Movimento a Cinque Stelle di Sestu: “Michela merita di essere qui dopo esserci stata in tutti questi anni”. All’evento anche la governatrice Alessandra Todde: “In Michela troverete una persona capace che non ha mai fatto mancare il suo impegno. Noi siamo l’alternativa e lo dimostreremo”.