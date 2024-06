Dolore e commozione a Sestu per l’ultimo saluto ad Alessandro Ferru, il 36enne morto sabato scorso in un tragico incidente in moto sulla Statale 387, sui tornanti fra Donori e Sant’Andrea Frius.

I funerali si sono tenuti nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, davanti a una folla di familiari ed amici.

Questi ultimi hanno voluto dare l’addio al 36enne schierando decine di moto e facendo rombare i motori, in onore a quella che è stata una delle più grandi passioni di Ferru.

