A pochi giorni dall’insediamento ufficiale, il sindaco di Sestu Michele Cossa ha svelato la composizione della nuova giunta comunale.

«Ora siamo davvero pronti - dice il primo cittadino - ecco la "mia" squadra!». Ne fanno parte Massimiliano Bullita (Urbanistica, vicesindaco), Paola Secci (Educazione), Mario Alberto Serrau (Servizi Sociali e Giovani), Francesco Serra (Ambiente), Sandra Licheri (Bilancio) e Roberta Recchia (Verde pubblico e quartieri periferici).

«Io a questa squadra fatta di persone piene di entusiasmo dico buon lavoro!», prosegue, «Sono orgoglioso di essere il sindaco di Sestu. Ci aspetta un grande lavoro: siamo pronti!».



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