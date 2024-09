A ottobre il consultorio familiare e il corso nascite chiudono per lavori: un annuncio improvviso che si sono sentite dire molte persone prenotando un appuntamento nel Poliambulatorio Asl di Sestu in via Dante. Subito i pazienti si sono attivati per chiedere una sede alternativa, pubblicando una petizione online intitolata “Garantire la Continuità dei Servizi del Consultorio di Sestu e del Corso Nascita”.

In poche ore ha raggiunto centinaia di firme. Tra loro Bernadette Dessalvi racconta: «Il consultorio fornisce assistenza alle donne incinte, alle madri, o anche lo screening di tumori. Mentre il corso nascita aiuta a prepararsi al parto, in ogni eventualità: solo lì ci sono 25 donne». La Asl spiega: «Nella struttura di Sestu dovrà sorgere la Casa della Salute». Si tratta di un progetto annunciato lo scorso anno che porterà nuovi servizi tra cui il centro vaccini. «Non appena l'ufficio tecnico annuncerà la data esatta di avvio dei lavori sarà cura dell'Azienda informare i cittadini e organizzare i servizi per ridurre al minimo i disagi».

Anche il mondo politico sestese è vicino alle pazienti. Dalla minoranza la capogruppo PD Michela Mura commenta: «Fare lavori di adeguamento è sacrosanto, ma, prima di sospendere dei servizi importanti come quelli erogati dal consultorio, insieme ai soggetti coinvolti si individuano le soluzioni transitorie».

Mentre la sindaca Paola Secci rassicura: «Mi sono interfacciata con la Asl per evidenziare la necessità di trasferire i servizi in spazi attrezzati e a norma. Stiamo lavorando per trovare soluzioni che evitino la chiusura, seppur temporanea, per la realizzazione dei lavori».

© Riproduzione riservata