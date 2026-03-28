Indagini dei carabinieri di Sestu sul furto in un negozio di ricariche di sigarette elettroniche. Rubate le ricariche, ma portati via anche  i soldi della cassa.

Immediato l'arrivo dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Diverse le persone interrogate. Sotto esame le immagini di alcune telecamere. Sulla vicenda è stato inoltrato un rapporto in Procura.

Le indagini sono coordinate dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione dei carabinieri di Sestu.

(Unioneonline)

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