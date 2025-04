Una nuova targa in risposta al deturpamento dello scorso novembre per la panchina di piazza Salvo d’Acquisto a Sestu. È stata questa la risposta del Comune verso i vandali che avevano preso le mira la panchina dedicata ai malati di fibromialgia, imbrattandola di vernice rossa e bruciando la scritta.

«L’associazione - ha raccontato la sindaca Paola Secci - è sempre stata accolta con affetto e solidarietà. Abbiamo ritenuto opportuno dedicare dei momenti, dei convegni e una panchina per sensibilizzare le persone a questo tema».

«Come associazione - afferma Patrizia Sarritzu, referente per Cagliari - posso dire che il Comune di Sestu si è sempre mostrato partecipe e interessato alle nostre problematiche, come nel caso della panchina per cui si è mobilitato immediatamente dopo il deturpamento. Il Comune ci fa sentire meno invisibili».

Soddisfazione anche per l’assessore al Sociale Mario Serrau: «Era troppo importante per noi ripristinare la targa vandalizzata, visto ciò che rappresenta per i malati fibromialgici, le mille sfide e difficoltà che quotidianamente sono costretti ad affrontare».

© Riproduzione riservata