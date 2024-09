Cocci di vetro sulla strada, il peggiore incubo per ogni ciclista.

È successo la scorsa settimana, quando più di un ciclista si è trovato davanti una striscia di pezzi di vetro sulla strada che da San Gemiliano a Sestu porta verso Ussana.

Il primo racconto è di Michela Mura, consigliera di minoranza in Comune e capogruppo PD, che ricorda: «Spesso percorro quella strada per il piacere di fare un giro in bicicletta. Ho visto una ventina di vetri rotti, disposti in modo da rendere impossibile evitarli. Chi l’ha fatto si è sicuramente impegnato per un bel po’ di tempo».

Simile la testimonianza di Roberto Piredda: «Tanti cocci di bottiglie rotte, disposti longitudinalmente, lungo la carreggiata, in diversi punti. Ho dovuto fare miracoli per evitare i vetri e la foratura».

Lo spavento è stato grande e non c'era tempo per scattare foto; il primo pensiero è stato rimuovere i vetri. Nella zona sono frequenti anche gli abbandoni di rifiuti.

La Polizia Locale indaga.

© Riproduzione riservata