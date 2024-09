Incidente in pieno centro a Sestu, in via Cagliari.

Questa mattina, una Ford Fiesta priva di conducente ha sfondato la vetrina di un grande negozio di autoricambi. Tanto spavento, ma per fortuna non ci sono stati feriti: solo qualche danno.

Ancora da chiarire pienamente la dinamica dell’incidente.

Secondo le testimonianze la vettura, di proprietà di un cliente del negozio e dotata di cambio automatico, era parcheggiata con il motore acceso e – forse – la marcia innestata.

Inoltre, non era esattamente parallela al marciapiede e sporgeva un po' sulla carreggiata. È bastato un contatto lieve con un mezzo pesante per farla partire e, senza controllo, ha distrutto la vetrata. Per accertare l’accaduto saranno comunque visionate le telecamere del negozio.

