Giornata di Pasqua un po’ più triste a Sestu.

Se n’è andato Antonio Massa, 86 anni, protagonista della politica e dello sport sestese, amato dalla famiglia e dai compaesani, colpito da un male incurabile. I funerali si terranno alle 16 di martedì nella chiesa di San Giorgio Martire. In municipio aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco durante la legislatura di Michele Cossa, nelle elezioni del 2005. Mentre nello sport negli anni '90 era stato dirigente del GS Sestu, squadra di calcio sestese oggi sciolta.

Ora in tanti lo piangono: «Un grande personaggio di Sestu - dichiara Cossa – Una persona che ha dato tanto alla comunità». Per la sindaca Paola Secci, «il caro amato Antonio Massa è stato amministratore e storico coordinatore dei Riformatori Sardi. Un grande esempio di onestà e di amore per la nostra comunità. Mando un forte abbraccio alla famiglia».

Andrea Leporati, dirigente della Polisportiva di Sestu, continua, «il suo esempio rimane indimenticato, ai suoi cari va il nostro affetto». Grande il cordoglio in paese anche sui social dove in tanti hanno pubblicato commenti di rimpianto e ammirazione, per un sestese che ha lasciato un bel ricordo anche a livello umano.

