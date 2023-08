Approvato dalla Giunta municipale di Sestu il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione dei lavori per l’efficientamento energetico della scuola materna di via San Salvatore.

Si tratta di un intervento particolarmente atteso e necessario per una scuola davvero funzionale e confortevole.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 130 mila euro garantiti attraverso il Pnrr.

Ora si dovrà procedere a predisporre la gara d’appalto per l’affidamento degli stessi lavori ce potrebbe iniziare entro anno o al più tardi all’inizio del prossimo anno per essere ultimati entro pochi mesi.

