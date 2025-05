Con voti unanimi il Consiglio comunale di Settimo San Pietro ha approvato la modifica al regolamento per l’assegnazione delle aree in alcuni comparti delle zone artigianali, commerciali e industriali della località “Su Pardu”. L’ordine del giorno è stato illustrato dall’assessore all’Urbanistica Stefano Atzori. In sostanza col nuovo regolamento si tende a snellire le pratiche per l'assegnazione dei lotti assegnati attraverso bandi ma inutilizzati. E sempre più frequente il caso di operatori economici che, pur essendo in graduatoria, non trovano soddisfacenti le aree proposte, che restano di fatto “bloccate” per sei mesi, ossia per il tempo stabilito dal vecchio regolamento per la formazione di una nuova graduatoria e l’accesso di altri operatori.

Da qui la decisione del Consiglio che ha ridotto a soli due mesi il tempo intercorrente tra una graduatoria e la successiva. Decorsi due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva la Commissione istruirà le eventuali domande pervenute successivamente, e aggiornerà la nuova graduatoria favorendo così l’ingresso di altri operatori interessati ai lotti inutilizzati.

