Folla per l’ultimo giorno della Amerigo Vespucci a Cagliari. In fila centinaia di persone per visitare la più antica nave dalla Marina Militare ormeggiata alla Banchina Ichnusa in occasione della quattordicesima tappa del Tour Mediterraneo.

La visita del Cagliari Calcio alla nave Amerigo Vespucci (foto Madeddu)

In mattinata anche la visita del Cagliari Calcio: in delirio gli studenti delle 38 scuole arrivate da tutta l’Isola per la visita. All’uscita dei calciatori, selfie e foto di rito prima del saluto della Fanfara dell’Accademia navale di Livorno.

Fra i presenti della delegazione rossoblù anche il capitano Leonardo Pavoletti, originario proprio di Livorno.

Alle 17 la messa, alla presenza della ministra Calderone e del ministro Lollobrigida. Domani la ripartenza.

