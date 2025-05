L’associazione turistica Pro Loco di Guamaggiore ha rinnovato il direttivo con l’obiettivo di portare avanti manifestazioni storiche e altre più recenti che hanno acquisito nel tempo sempre più rilevanza e promuovere iniziative che coinvolgano l’intera comunità, favorendo la partecipazione attiva della piccola comunità del paese della Trexenta.

«L’assemblea degli iscritti ha espresso la propria volontà, definendo la nuova squadra che guiderà l’associazione per il prossimo mandato», sottolinea lo storico presidente Giantonio Tronci al quale, per sottolineare il valore dell’esperienza e della continuità, l’assemblea ha conferito la delega a trattare e confrontarsi con le amministrazioni pubbliche. «È stato un onore servire la nostra comunità e vedere come la Pro loco sia cresciuta nel corso degli anni - dice Tronci -, sono certo che il mio successore saprà continuare su questa strada e portare nuove idee e iniziative che riescano ulteriormente a valorizzare Guamaggiore».

Il nuovo presidente è Fabrizio Fanunza, che sarà affiancato da Monica Senis nel ruolo di vicepresidente. Completano il direttivo: Marika Senis (segretaria), Sara Uccheddu (tesoriere), Marcello Piras, Antonello Serra, Marco Senis e Isidoro Congiu (consiglieri). A garanzia della trasparenza e del corretto operato della Pro loco sono stati eletti anche il revisore dei conti Elio Casu e i probiviri Cristina Zedda, Francesca Caria e Katia Atzeni.

«Il mio impegno sarà quello di valorizzare quanto costruito, introducendo innovazioni che rendano il nostro paese ancora più attrattivo», dice il nuovo presidente Fanunza. Il nuovo organo direttivo si pone l’obiettivo di valorizzare ulteriormente le tradizioni, la cultura e il territorio di Guamaggiore.

