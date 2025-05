Via libera alle iscrizioni per il Summer camp 2025, il soggiorno estivo dedicato a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Otto giorni e sette notti, dal 1° all’8 luglio: quest’anno i giovani di Sarroch avranno la possibilità di prendere parte al campo estivo nella colonia marina Santa Bernardette, conosciuta come ostello della gioventù Golfo dell’Asinara, che si trova in località Lu Bagnu, a Castelsardo. Sport, laboratori, giochi e animazione: sono tante le attività alle quali potranno partecipare i giovani del paese. Le iscrizioni vanno presentate entro il 22 maggio utilizzando il modulo presente nel sito istituzionale del Comune.

Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, descrivere il progetto: «Ogni giornata sarà caratterizzata da attività in spiaggia e in colonia, verranno organizzati laboratori d pittura, lavorazione della creta, teatro e preparazione di dolci, ma ci sarà spazio anche per gli sport come beach, volley, beach soccer e ping-pong, senza tralasciare escursioni e gite. Siamo certi che, attraverso il campo estivo, i nostri giovani avranno modo di divertirsi e socializzare con i propri coetanei».

