Un’iniziativa per rendere consapevoli le giovani generazioni sull’importanza della salvaguardia della biodiversità. Domani, dalle 16 alle 18, la Biblioteca “A. Saba” di Serdiana ospiterà i bambini del paese (dai 3 anni in su) all’interno di un laboratorio creativo e di animazione alla lettura. L’iniziativa promossa dalla biblioteca in collaborazione con lo sportello per la lingua sarda punta a sottolineare l’importanza delle api oggi a rischio estinzione in tutto il mondo a causa dell’uso indiscriminato di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura oltre agli effetti negativi sull’ambiente prodotti dai cambiamenti climatici. I bambini prepareranno insieme tante decorazioni a tema che poi appenderanno all’albero della biblioteca.



