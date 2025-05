Un'auto è andata a fuoco questa mattina in territorio di Sardara, sulla Statale 131. Era in marcia verso le 7.30 all'altezza del chilometro 52, in direzione Sassari, quando il conducente si è accorto che dal vano motore usciva del fumo. Si è subito fermato in una piazzola a bordo della carreggiata, mentre il veicolo veniva avvolto dalle fiamme, e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, con la squadra di pronto intervento 7A: un'autopompa e cinque operatori, che hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti.

Il conducente dell'auto, una volta lasciata la vettura, si era messo in sicurezza. Le probabili cause dell'incendio sembrerebbero essere legate a un problema elettrico del veicolo.

