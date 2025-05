Per la prima volta in oltre vent’anni di storia, il Congresso Nazionale UrOP approda in Sardegna. Dal 22 al 24 maggio, nella suggestiva cornice del Chia Laguna, si riuniranno professionisti e studiosi di tutta Italia per un’edizione che si preannuncia cruciale non solo per il prestigio scientifico, ma anche per lo sguardo deciso verso il futuro della medicina.

A presiedere i lavori sarà il Presidente del Congresso, Paolo Cirillo, affiancato da un comitato scientifico che ha curato un programma denso di contenuti e fortemente orientato all’innovazione. Al centro del dibattito, come da tradizione, tutte le principali patologie urologiche, analizzate in modo trasversale: dalla prevenzione alla terapia, con ampio spazio al confronto clinico.

Ma è sul terreno della trasformazione digitale che l’UrOP 2024 segna un passaggio fondamentale: tra i temi più attesi, l’impatto delle nuove tecnologie e, soprattutto, dell’intelligenza artificiale sul mondo sanitario.

«Il progresso tecnologico – spiegano gli organizzatori – sta rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita, e la medicina non fa eccezione: diagnostica, organizzazione e chirurgia sono in piena evoluzione».

Un appuntamento, quindi, non solo per aggiornarsi, ma anche per condividere visioni su come sarà la professione medica di domani. E dietro la qualità scientifica del congresso, resta intatto lo spirito che più di vent’anni fa ha dato vita alla società UrOP: una comunità scientifica coesa, fatta di medici, ricercatori e amici che condividono valori e passione per il progresso. L’UrOP, infatti, è ormai un punto di riferimento nel panorama medico nazionale.

