Un viaggio nei sistemi irrigui e della gestione dell’acqua per imparare, fin da piccoli, a rispettare e comprendere il valore di una risorsa tanto preziosa quanto fragile. Oltre 80 bambini delle scuole primarie di Villamassargia e Villacidro parteciperanno il 22 e 23 maggio alle giornate organizzate dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa a livello nazionale da ANBI – l’Associazione dei Consorzi di Bonifica.

Per il territorio del sud Sardegna, l’appuntamento si terrà nell’impianto consortile di Is Forreddus, a Quartucciu. L’obiettivo: far conoscere ai più giovani il ciclo dell’acqua, il funzionamento degli impianti irrigui e il ruolo fondamentale dei consorzi nella gestione dell’acqua per l’agricoltura.

«È importante instillare nei giovani la consapevolezza dell’importanza dell’acqua come bene primario da preservare – ha spiegato il presidente del Consorzio, Efisio Perra –. Ognuno di noi può fare la differenza: nel risparmio quotidiano, nelle scelte alimentari, nel rispetto della stagionalità. Tutto parte dai campi e conoscere ciò che sta dietro agli ortaggi che acquistiamo è un passo fondamentale per adottare comportamenti virtuosi».

Durante le visite guidate, i tecnici del consorzio illustreranno il funzionamento di impianti di irrigazione a goccia e a pioggia, evidenziandone le differenze in termini di consumo idrico.

I bambini visiteranno anche un impianto di sollevamento, dove potranno vedere in azione pompe, trince e escavatori usati per le operazioni di bonifica.

Non mancherà un momento dedicato alla sicurezza ambientale, con un focus sulla pericolosità dell’amianto – un materiale un tempo diffuso per la costruzione delle condotte – e sulle moderne tecniche di smaltimento e bonifica in sicurezza.

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è la direttrice generale del Consorzio, Patrizia Mattioni: «I nostri dipendenti accompagneranno i ragazzi in un vero e proprio percorso didattico sul campo, mostrando come ogni intervento dell’ente contribuisca al benessere del territorio».

«Questa settimana – conclude Anna Maria Leone, responsabile dell’evento – è un’occasione importante per aprire le porte del Consorzio e raccontare ai più piccoli il lavoro silenzioso ma essenziale che svolgiamo ogni giorno. L’acqua è il futuro della nostra terra: i nostri ragazzi devono conoscerla per proteggerla».

